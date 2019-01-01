"США могут нанести мощный удар": американские СМИ сообщают тревожные новости

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратилась в Пентагон с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшие и действующие официальные лица, передает ONLINE.UA.

Известно, что данное обращение поступило после обстрела квартала в Багдаде, в котором, в частности, находится посольство США в Ираке. По словам собеседников издания, информация о возможном ударе по Ирану вызвала обеспокоенность в Госдепе и Пентагоне.

"После обстрела квартала в Багдаде Джон Болтон провел ряд встреч, на которых обсуждал "решительный ответ" на него. Тогда же Пентагон получил запрос о возможности нанесения ударов по Ирану", — передает американское СМИ.

На данный момент, непонятно, знает ли Трамп про этот запрос и насколько серьезные намерения имеет Совет нацбезопасности.