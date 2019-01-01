"США могут нанести мощный удар": американские СМИ сообщают тревожные новости

"США могут нанести мощный удар": американские СМИ сообщают тревожные новости

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Фото: flickr.com

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном обратилась в Пентагон с просьбой разработать возможные варианты нанесения удара по Ирану. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшие и действующие официальные лица, передает ONLINE.UA.

Известно, что данное обращение поступило после обстрела квартала в Багдаде, в котором, в частности, находится посольство США в Ираке. По словам собеседников издания, информация о возможном ударе по Ирану вызвала обеспокоенность в Госдепе и Пентагоне.

"После обстрела квартала в Багдаде Джон Болтон провел ряд встреч, на которых обсуждал "решительный ответ" на него. Тогда же Пентагон получил запрос о возможности нанесения ударов по Ирану", — передает американское СМИ.

На данный момент, непонятно, знает ли Трамп про этот запрос и насколько серьезные намерения имеет Совет нацбезопасности.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее президент США Дональд Трамп поругался с премьером Великобритании Терезой Мэй из-за Ирана. Отмечается, что политик позвонила Трампу, когда тот был на борту самолета в Париж, чтобы поздравить его с результатами промежуточных выборов, однако в ответ услышала не слова благодарности, а жесткую критику.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: США, Иран, война, нападение
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