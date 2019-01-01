В Германии возмущены давлением США из-за "Северного потока-2"

В Германии возмущены давлением США из-за "Северного потока-2"

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Фото: flickr.com

Депутаты Бундестага раскритиковали попытку давления посла США в Германии Ричарда Гренелла на немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток — 2", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Это неприемлемо одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях", — заявил, в частности, внешнеполитический эксперт фракции блока партий ХДС/ХСС Юрген Хардт.

Он призвал правительство ФРГ выразить протест против таких действий Гренелла. В то же время Хардт признал, что вопросы энергетической безопасности ЕС и его партнеров "требует обсуждения, даже независимо от "Северного потока — 2". "Но эти дебаты будут вестись без давления извне", — отметил депутат.

Заместитель председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отреагировал на сообщение о действиях посла США в своем профиле в Twitter: "известно Ли мистеру Гренеллу, что время верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации. — ред.) в Германии прошел?"

Ранее ONLINE.UА сообщал, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" инструментом шантажа Путина, который президент РФ будет применять против Украины и Польши.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Германия, Северный поток-2
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