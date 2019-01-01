В результате масштабного ДТП в Харьковской области погибли несколько человек - жуткие фото

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В Харьковской области на автодороге неподалеку от города Чугуев столкнулись микроавтобус "Volkswagen" и автомобиль "Hyundai". Авария произошла 14 января около 08:00, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГУНП области.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека, детей среди погибших нет.

Также местные СМИ сообщают, что среди погибших был один человек из микроавтобуса, а трое других – с другой машины.

Информация о ДТП зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Сейчас причина и все обстоятельства аварии устанавливаются.