В результате масштабного ДТП в Харьковской области погибли несколько человек - жуткие фото

В результате масштабного ДТП в Харьковской области погибли несколько человек - жуткие фото

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Фото з відкритих джерел

В Харьковской области на автодороге неподалеку от города Чугуев столкнулись микроавтобус "Volkswagen" и автомобиль "Hyundai". Авария произошла 14 января около 08:00, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГУНП области.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека, детей среди погибших нет.

Также местные СМИ сообщают, что среди погибших был один человек из микроавтобуса, а трое других – с другой машины.

Информация о ДТП зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Сейчас причина и все обстоятельства аварии устанавливаются.

В результате масштабного ДТП в Харьковской области погибли несколько человек - жуткие фото (1)

В результате масштабного ДТП в Харьковской области погибли несколько человек - жуткие фото (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 июля на трассе Киев — Харьков, недалеко от города Березань, произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли женщина и ребенок. Авария произошла в результате столкновения автомобиля Ford Mondeo с грузовиком, который был припаркована в специально отведенном месте.

Источник: ONLINE.UA Теги: ДТП, харьківська область, погибшие
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