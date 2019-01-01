"Роковая ошибка": Турция жестко ответила на угрозы Трампа

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Власти Турции жестко вответили на недавние угрозы американского лидера Дональда Трампа. Так, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын предостерег главу Белого дома от сравнения сирийских курдов с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Hurriyet daily news.

"Это роковая ошибка приравнивать сирийских курдов к "Рабочей партии Курдистана", которая находится в списки террористических организации США и сирийским крылом которой является PYD/YPG. Турция борется с террористами, а не курдами. Мы будем защищать курдов и других сирийцев перед всеми террористическими угрозами", — заявил Калин.

Как известно, ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Турции экономическим разорением, если и атакует курдов.

"Мы экономически разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов", – написал Трамп в Твиттере.