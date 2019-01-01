"Роковая ошибка": Турция жестко ответила на угрозы Трампа

Власти Турции жестко вответили на недавние угрозы американского лидера Дональда Трампа. Так, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын предостерег главу Белого дома от сравнения сирийских курдов с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Hurriyet daily news.
"Это роковая ошибка приравнивать сирийских курдов к "Рабочей партии Курдистана", которая находится в списки террористических организации США и сирийским крылом которой является PYD/YPG. Турция борется с террористами, а не курдами. Мы будем защищать курдов и других сирийцев перед всеми террористическими угрозами", — заявил Калин.
"Мы экономически разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов", – написал Трамп в Твиттере.
Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами "Исламского государства" в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.
В США и в ЕС осудили Трампа за его решение по Сирии. Они назвали его подарком для Путина, которым президент США вручил российскому главе победу в холодной войне, которая была Путину не по зубам.
Как сообщал ONLINE.UA, против решения Трампа также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что глубоко сожалеет об этом решении, так как Франция потеряет надежного союзника, но несмотря на это, оставит свои войска в Сирии, где еще не полностью уничтожены боевики ИГ.