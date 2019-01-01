"Дочка" российского банка отсудила фабрику АВК - первые подробности

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"Проминвестбанк", принадлежащий российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А. В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Это подтверждает постановление Хозяйственного суда Донецкой области, передает ONLINE.UA со ссылкой на Finbalance.

"Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт", — сказано в сообщении.

В решении суда отмечается, что указанное имущество в рамках процедуры исполнительного производства продадут на публичных торгах. По данным госреестра, конечными бенефициарами "Кондитерской фабрики АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

2 года назад Авраменко констатировал, что "кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно". По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.

"Долг АВК перед кредиторами составляет 160 млн долларов. Но никто не будет отдавать долги — бизнес разрушен", — сказал бизнесмен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут быть отключены от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.