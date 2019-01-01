ФСБ выдвинула наглое требование относительно суда над пленными украинцами

ФСБ РФ просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание о продлении срока ареста захваченным украинским морякам. Кроме того, российская спецслужба просит не разглашать итоги заседания без предварительного согласования.

Об этом сообщил адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По словам юриста, такое требование является грубым нарушением принципа гласности правосудия.

"ФСБ обратилась в суд с внепроцесуальним обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме относительно продления меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия.Также они просят не разглашать результаты без согласования со следователем", — рассказывает адвокат.

Напомним, что уже в этом году Кремль может обменять военнопленных украинских моряков на заключенных в Украине россиян. По предварительным данным, многое будет зависеть от того, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением относительно украинских моряков, находящихся в плену РФ. Европейские политики требуют у главы Кремля Владимира Путина немедленно освободить пленных.