"Это тело богини": Даша Астафьева ошеломила фанатов пикантными фотографиями

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками соблазнительными фото с отдыха на Бали. Красотка опубликовала очередную серию снимков, на которых продемонстрировала шикарную спортивную фигуру, передает ONLINE.UA.

Украинская артистка в очередной раз подтвердила, что является секс-символом украинского шоу-бизнеса. На фото звезда предстала в нюдовому боди, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

Фанаты красавицы не устают делать ей комплименты.

"Это тело богини — никаких сомнений; я бы продал душу дьяволу за такую женщину; такую красоту нужно оберегать и лелеять; красота спасет мир; лучшая ваша фотосессия; невероятная фигура — хотелось бы увидеть вас вживую; годы идут, а вы только молодеете; поделитесь секретом вашей красоты; Даша, вы мой идеал; повезло вашему любимому с такой женщиной; одним Бог дает все, а другим — ничего", — пишут поклонники певицы в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, украинская звезда Playboy, известная певица Даша Астафьева поделилась со своими поклонниками фотографиями из новой фотосессии, в которой предстала в необычном амплуа.