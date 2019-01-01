Шокирующие цифры: сколько лет украинцам надо откладывать на собственное жилье

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Журналисты издания "Сегодня" подсчитали, сколько времени и с какими доходами среднестатистический украинец должен экономить и откладывать деньги, чтобы приобрести собственное жилье, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что средняя цена за квадратный метр квартиры в Киеве в декабре 2018-го составляла примерно 1030 долларов. Подобная ситуация на местных рынках недвижимости наблюдается и в других крупных городах Украины – Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

В Госстате сообщают, что среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в первом полугодии 2018 года составляли 9249 гривен.В городе зарабатывали в среднем 9541 гривну за месяц, в селе – 8648 грн. На одно домохозяйство приходится в среднем по 2,11 человека.

"Таким образом, семья из двух человек зарабатывает в среднем чуть больше 9 тысяч гривен в месяц. В то же время средние расходы составляют примерно 8150 гривен, или же 3863 гривен на одного человека... Если не брать во внимание и другие ежемесячные расходы в виде оплаты за проезд, покупки одежды, техники, расходов на отдых и тому подобное, то ежемесячно среднестатистическая семья может отложить примерно 4500 тысячи гривен", — сказано в сообщении.

Если украинская семья ежемесячно будет откладывать по 4432 гривны (сумма, которая остается после расходов на еду и коммуналку), то на квартиру стоимостью в миллион им придется собирать почти 19 лет (226 месяцев). Во Львове на подобную квартиру придется копить чуть меньше – примерно 15 с половиной лет. Почти столько времени придется сдавать честно заработанные, если планируете купить жилье в Одессе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в оккупированном Донецке массово отжимают квартиры у местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.