У Путина наконец-то отреагировали на угрозы Лукашенко

У Путина наконец-то отреагировали на угрозы Лукашенко

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Дмитро Медведєв та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В Кремле отреагировали на возмущение белорусского лидера Александра Лукашенко из-за налогов на нефть, заявив, что недовольство Беларуси понимают. Однако, что интересно, премьер РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что "Россия никогда не обещала" компенсаций, передает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

У Путина добавили, что переговоры между двумя странами относительно так называемого «нефтяного маневра» продолжаются.

"При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже ближайших", — говорит Медведев.

Кроме того, он в очередной раз напомнил, что Россия предоставляет Беларуси большую кредитную помощь в условиях, когда ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки. Он подчеркнул, что "Минск должен это ценить".

"По сути, мы помогаем, одалживая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях", – пояснил Медведев.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, РФ, Беларусь
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