Европейские дипломаты срочно едут на Донбасс: что случилось

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявитчюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем срочно едут на Донбасс — дипломаты прибудут в Мариуполь уже 15 января, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

"Дипломаты поедут в Донецкую область, чтобы познакомится с актуальной социальной и экономической ситуацией в регионе, осложненной российской агрессией. В частности, созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя", — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что дипломаты планируют оценить безопасность в области. Стоит отметить, что в этот же день Мариуполь посетит министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Напомним, Лайчак вступил в полномочия председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Много министров наших партнеров и стран-друзей посетят Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ, господин Лайчак, тоже посетит Донбасс", — рассказал Климкин.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.