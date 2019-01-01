Полиция Киева окружила медуниверситет Богомольца: что случилось

Полиция Киева окружила медуниверситет Богомольца: что случилось

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Фото: Facebook.com/UA.KyivPolice
Полиция города Киева усилила патрулирование в районе здания медицинского университета имени Богомольца-за попытки штурма учреждения, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГУНП.
 
Отмечается, что на данный момент ситуация под админзданием вуза спокойная, полиция призвала стороны конфликта решать все вопросы в правовом поле.
"Поступило сообщение о том, что в помещение университета вошли неизвестные лица и возник конфликт с охраной. На вызов прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители собирают объяснения у участников происшествия. На месте находились сотрудники Государственной исполнительной службы, которые обратились с просьбой обеспечить правопорядок", — сказано в сообщении.
Как известно, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками штурмует вуз.
 
Напомним, в пятницу, 11 января, Министерство здравоохранения третий раз уволило Амосову с должности ректора. До этого, 22 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева приостановил предыдущий приказ Минздрава об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме Амосовой, занимать должность ректора.
 
 
Источник: ONLINE.UA Теги: штурм, університет, Екатерина Амосова, полиция
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