Трамп: у меня для России плохая новость

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что рост добычи нефти в США является "плохой новостью для России", передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter американского лидера.

"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп совершил дерегуляции энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо", — процитировал президент программу Fox&Friends. — Но это плохая новость для России: почему же президент Трамп смог такое сделать? Что, думали, он работал на Кремль?".

Стоит отметить, что по состоянию на 14 января цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель, изменив тенденцию, которая продолжалась в течение девяти сессий, во время которой стоимость выросла почти на 10%, что стало двухлетним рекордом.

К слову, недавно в России объявили о начале сокращения объемов добычи нефти, о чем договорились на заседании ОПЕК в декабре.