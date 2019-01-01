Как найти свою любовь - программист разработал уникальное приложение

Программист Джулиан Александер разработал специальное приложение, которое значительно упрощает поиск идеальной пары благодаря искусственному интеллекту. Об этом он сообщил на форуме Reddit, передает ONLINE.UA.

Изобретатель назвал свое приложение "Джульетта" — оно уже доступно в iTunes. Программист пояснил, что приложение находит потенциального партнера и анализирует с ним беседу, проявляя тем самым симпатию или антипатию. У пары есть ограниченное время, чтобы узнать друг друга.

"Я несколько месяцев настраивал искусственный интеллект, который найдет человеку идеальную пару. Приложение "Джульетта" учитывает общие интересы каждого собеседника, манеру общения и физические характеристики", — добавил изобретатель.

Сейчас приложением воспользовались лишь 1,5 тысячи человек, его рейтинг в iTunes 2,1 из 5 (на основе 22 оценок).

"Приложение является аналогичным тому, которое было в сериале "Черное зеркало". Там система озвучивает, сколько времени партнеры пробудут вместе, собирает всю информацию о течении отношений, реакции на различные ситуации и помогает людям найти "абсолютно родственную душу", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, на Всемирной интернет-конференции, которая проходила в Китае, состоялся дебют нового ведущего новостей — им стала виртуальная разработка, которую создали с помощью искусственного интеллекта. Виртуальный ведущий говорит на английском.