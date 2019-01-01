"Не отдадим": Лавров выступил с новым резонансным заявлением

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопрос суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации", — говорит российский дипломат.

Кроме того, Лавров добавил, что между Москвой и Токио сохраняются "существенные разногласия" в вопросе мирного договора.

"Позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили, но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас активизировать этот диалог", – заявил глава МИД РФ.

По его словам, для продвижения в вопросе мирного договора с РФ Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами Южной Курильской гряды.