Уайлдер - Фьюри: известны дата и место проведения реванша

Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф’юрі (фото — kremlin.ru)

В период с конца мая до начала июня этого года должен состояться реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Об этом сообщает издание The Ring со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, бой пройдет либо в Бруклине на арене Barclays Center, или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Также указано, что, скорее всего, поединок будет транслироваться по системе PPV.

Стоит отметить, что ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что реванш с Уайлдером пройдет до начала июня.

Первый поединок боксеров закрылись вничью, при этом Уайлдер дважды отправлял соперника в нокдаун.

Напомним, недавно боксер Диллиан Уайт бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру, а также раскритиковал прошлого соперника американца — Тайсона Фьюри. Ранее сам Уайт, проигрывая на карточках судей, мощным ударом отправил Дерека Чисору в нокаут.