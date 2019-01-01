Уайлдер - Фьюри: известны дата и место проведения реванша

Уайлдер - Фьюри: известны дата и место проведения реванша

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Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф’юрі (фото — kremlin.ru)
В период с конца мая до начала июня этого года должен состояться реванш чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Об этом сообщает издание The Ring со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.
 
По предварительным данным, бой пройдет либо в Бруклине на арене Barclays Center, или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Также указано, что, скорее всего, поединок будет транслироваться по системе PPV.
 
Стоит отметить, что ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что реванш с Уайлдером пройдет до начала июня.
Первый поединок боксеров закрылись вничью, при этом Уайлдер дважды отправлял соперника в нокдаун.
Напомним, недавно боксер Диллиан Уайт бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру, а также раскритиковал прошлого соперника американца — Тайсона Фьюри. Ранее сам Уайт, проигрывая на карточках судей, мощным ударом отправил Дерека Чисору в нокаут.
Источник: ONLINE.UA Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс, реванш
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