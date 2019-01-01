В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар

В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар

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Фото: flickr.com

В столице загорелось 2-этажное здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает ONLINE.UA.

Информация о возгорании на ул. Лаврской 23 поступила чрезвычайникам в 16:17.

В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар (1)
  

По предварительной информации чрезвычайников, 2-этажное отдельно-стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. В ведомстве отмечают, что пожар начался в одной из комнат на втором этаже и распространился на крышу.  

"В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв.м.", — сообщили в ГСЧС.

На данный момент пожар пытаются потушить 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар (2)

Напомним, что утром 9 октября вблизи города Ичня в Черниговской области, в районе сел Дружба и Августовка, начались взрывы. Местное население срочно эвакуировали. Служба автомобильных дорог области заявила об ограничении движения на некоторых участках.

Как сообщал ONLINE.UА, министр обороны Степан Полторак допускает, что кто-то заложил боеприпасы для подрыва хранилищ на 6-му арсенале оружия вблизи Ични в Черниговские области.

Источник: ONLINE.UA Теги: Киево-Печерская Лавра, пожар, спасатели
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