В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар

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В столице загорелось 2-этажное здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает ONLINE.UA.

Информация о возгорании на ул. Лаврской 23 поступила чрезвычайникам в 16:17.

По предварительной информации чрезвычайников, 2-этажное отдельно-стоящее здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. В ведомстве отмечают, что пожар начался в одной из комнат на втором этаже и распространился на крышу.

"В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв.м.", — сообщили в ГСЧС.

На данный момент пожар пытаются потушить 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.