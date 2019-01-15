Курс валют на сегодня 15 января - доллар подешевел, евро дешевеет

Курс валют на сегодня 15 января - доллар подешевел, евро дешевеет

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На вторник, 15 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 15 января цена доллара США составит 28 гривен 2 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 13 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 13 копеек, что в свою очередь на 34 копейки меньше чем в понедельник, 14 января.

В понедельник, 14 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.1/28.06 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.2/32.15 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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