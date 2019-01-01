Ситуация на Донбассе обостряется - бойцы ВСУ понесли тяжелые потери

Ситуация на Донбассе обостряется - бойцы ВСУ понесли тяжелые потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе продолжает обостряться.14 января российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что из гранатометов окупанты били вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселков Чермалык и Тарамчук, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Пески и Водяное.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское, из гранатометов – в районе населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Трехизбенка", — сказано в сообщении.

В результате вражеских обстрелов, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия поставляет боевикам психотропные препараты вместо витаминов, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, боевики
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