"Это неприемлемо": в России разозлились на новое заявление США

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала предупреждение немецких компаний о риске попадания под санкции за участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2" частью программы по сдерживанию России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".
"Это часть большой программы. Есть долгосрочная программа глобального сдерживания нашей страны, которая исторически реализуется. И есть краткосрочная его часть. Конечно, это неприемлемо. Конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря. А по большому счету, им противоречит" , — отметила Захарова.
Отметим, что ранее посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток — 2" письма с предупреждениями о том, что "фирмы, которые принимают участие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций".
Немецкий химический гигант BASF и энергетический концерн Uniper, которые являются партнерами российского газового монополиста в строительстве газопровода "Северный
поток-2", восприняли письма как угрозу.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили инвесторам "Северного
потока-2", пообещав санкции компаниям Allseas и Saipem, если они не выйдут из российского проекта.