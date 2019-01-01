"Это неприемлемо": в России разозлились на новое заявление США

Марія Захарова (фото — wikipedia.org)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала предупреждение немецких компаний о риске попадания под санкции за участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2" частью программы по сдерживанию России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Это часть большой программы. Есть долгосрочная программа глобального сдерживания нашей страны, которая исторически реализуется. И есть краткосрочная его часть. Конечно, это неприемлемо. Конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря. А по большому счету, им противоречит" , — отметила Захарова.

Отметим, что ранее посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким фирмам, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток — 2" письма с предупреждениями о том, что "фирмы, которые принимают участие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций".