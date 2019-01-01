Кремль готовит еще один "референдум" - СМИ сообщили тревожные новости

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Эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что в Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" – на этот раз на Курильских островах. Таким образом, часть спорной территории должна перейти к Японии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter журналиста.

Сам эксперт узнал об этом от своего анонимного источника в Москве.

По мнению журналиста, цель этого так называемого референдума – легитимизация аннексии Крыма и перезагрузка отношений с Западом. При этом все будет происходить под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.

Грозев отмечает, что это должно подчеркнуть настроенность Москвы на якобы самоопределения территорий. Здесь Кремль попытается активировать версию о том, что "так все происходило и в Крыму".

Напомним, четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) аннексированы Советским Союзом. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, но в 1960 году в СССР аннулировали этот договор, поставив ультиматум Японии о том, что вернут Токио Курилы только в том случае, когда с японской территории будут выведены все иностранные войска.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России разозлились из-за заявлений Японии о том, что Токио планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова.