У Меркель жестко ответили на угрозы со стороны США

У Меркель жестко ответили на угрозы со стороны США

  |  Политика   |   Читати українською
Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Новая глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер ответила на предупреждение посла США в стране о санкциях в отношении немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Так, новая глава партии, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, отметила, что "подобные угрозы" от американского дипломата Ричарда Греннела в сторону Германии звучат не впервые.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычная, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления на должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", – заявила Крамп-Карренбауер.

Кроме того, по его мнению, строительство газопровода является важным для Германии, учитывая ситуацию в Украине.

"Мы хотим этот энергетический проект сделать таким, чтобы он был европейским, а особенно учитывал, в частности, интересы безопасности Украины — это наша собственная ответственность", – говорит политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель признала провал переговоров с Россией по Азовскому морю — Москва отказалась от расширения миссии ОБСЕ, которая могла бы контролировать ситуацию в Керченском проливе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангел Меркель, ХДС, США, Северный поток-2
Новости других СМИ
У Путина назвали условие, при котором война на Донбассе может длиться десятки лет
У Путина назвали условие, при котором война на ...
Песков признался, за какими новостями постоянно следит Путин
Песков признался, за какими новостями постоянно...
Курс валют на сегодня 15 января - доллар подешевел, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 15 января - доллар подеше...
Кремль готовит еще один "референдум" - СМИ сообщили тревожные новости
Кремль готовит еще один "референдум" ...
"Это неприемлемо": в России разозлились на новое заявление США
"Это неприемлемо": в России разозлили...
Европейские дипломаты срочно едут на Донбасс: что случилось
Европейские дипломаты срочно едут на Донбасс: ч...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи