У Меркель жестко ответили на угрозы со стороны США

Новая глава немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер ответила на предупреждение посла США в стране о санкциях в отношении немецких компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2 ", передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Так, новая глава партии, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, отметила, что "подобные угрозы" от американского дипломата Ричарда Греннела в сторону Германии звучат не впервые.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычная, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления на должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", – заявила Крамп-Карренбауер.

Кроме того, по его мнению, строительство газопровода является важным для Германии, учитывая ситуацию в Украине.

"Мы хотим этот энергетический проект сделать таким, чтобы он был европейским, а особенно учитывал, в частности, интересы безопасности Украины — это наша собственная ответственность", – говорит политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Меркель признала провал переговоров с Россией по Азовскому морю — Москва отказалась от расширения миссии ОБСЕ, которая могла бы контролировать ситуацию в Керченском проливе.