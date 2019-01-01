"Завтра может умереть Дуда": в Польше неизвестные готовят покушение на президента

"Завтра может умереть Дуда": в Польше неизвестные готовят покушение на президента

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Анджей Дуда (фото — pl.wikipedia.org)

Полиция Варшавы задержала местного жителя из-за высказывания о смерти президента Польши. Тот позвонил в центр семейной помощи и заявил, что готовится покушение на Анджея Дуду, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter правоохранителей.

В полиции отметили, что задержанного должны были сразу поместить под арест.

"Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил в Варшавский центр семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда",
– сказано в сообщении.

Детали о запланированом покушении задержанный пока не рассказал.

Напомним, вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали. 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание. Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года его переизбрали на новый срок.
Как сообщал ONLINE.UA ранее, политическая элита Молдовы убеждена, что авария, в которую попал кортеж с Игорем Додоном, была попыткой убийства президента страны.

Источник: ONLINE.UA Теги: Анджей Дуда, Польша, покушение
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