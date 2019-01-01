"Завтра может умереть Дуда": в Польше неизвестные готовят покушение на президента

Полиция Варшавы задержала местного жителя из-за высказывания о смерти президента Польши. Тот позвонил в центр семейной помощи и заявил, что готовится покушение на Анджея Дуду, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter правоохранителей.
В полиции отметили, что задержанного должны были сразу поместить под арест.
"Мы задержали
72-летнегожителя Варшавы, который позвонил в Варшавский центр семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда",
– сказано в сообщении.
Детали о запланированом покушении задержанный пока не рассказал.
Напомним, вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали. 14 января
Как сообщал ONLINE.UA ранее, политическая элита Молдовы убеждена, что авария, в которую попал кортеж с Игорем Додоном, была попыткой убийства президента страны.