"Завтра может умереть Дуда": в Польше неизвестные готовят покушение на президента

Анджей Дуда (фото — pl.wikipedia.org)

Полиция Варшавы задержала местного жителя из-за высказывания о смерти президента Польши. Тот позвонил в центр семейной помощи и заявил, что готовится покушение на Анджея Дуду, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter правоохранителей.

В полиции отметили, что задержанного должны были сразу поместить под арест. "Мы задержали 72-летнего жителя Варшавы, который позвонил в Варшавский центр семейной помощи и угрожал президенту, утверждая: "убит Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда",

– сказано в сообщении. Детали о запланированом покушении задержанный пока не рассказал.