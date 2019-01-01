Песков признался, за какими новостями постоянно следит Путин

Песков признался, за какими новостями постоянно следит Путин

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин постоянно следит за тремя темами в СМИ: это Украина, Сирия и США. С данным заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "АиФ"

"Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные. Отношения с Украиной и с США остаются нашими устаревшими проблемами, и они постоянно в поле зрения президента", — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что у президента РФ нет мобильного телефона.

"Прекрасно (живет без мобильного – ред.)! А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", — сказал пресс-секретарь.

Песков отмечает, что Путин читает печатную прессу в Кремле и Ново-Огарево, а также в самолете.

"Не отказывается он и от интернета, сам смотрит там новости... Кроме того, пресс-служба готовит президенту различные информационно-аналитические материалы. Каждый день для главы государства делается подборка теленовостей, телевизионный дайджест, который он смотрит, когда есть время", — сказал Песков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин выдвинул громкие личные обвинения Порошенко и впервые прокомментировал действия российских пограничников в Керченском проливе при задержании украинских кораблей и моряков.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Сирия
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