У Путина назвали условие, при котором война на Донбассе может длиться десятки лет

У Путина назвали условие, при котором война на Донбассе может длиться десятки лет

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе, где продолжается российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "АиФ".

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Наоборот, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", – заявил Песков.

По его мнению, новое обострение отношений Москвы и Киева связано с предстоящими выборами Президента Украины.

"Новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко. Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разнообразные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", – сказал представитель Путина.

Представитель Кремля цинично добавил, что "несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом, о чем президент Путин неоднократно говорил".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трампа обвинили в том, что он вручил Путину победу, которая была ему не по зубам.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Кремль, Донбасс, война
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