Как проходит суд над пленными украинскими моряками - первые подробности

Как проходит суд над пленными украинскими моряками - первые подробности

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Фото: Сергей Балай, naviny.by

Задержанные россиянами в районе Керченского пролива украинские моряки отказываются давать показания в суде страны-агрессора, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

Как известно, 15 января в суде рассматривают ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля.

"Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз", — сказано в сообщении.

В ходе заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, которые касаются установления их личностей.

"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать согласно статьи 17 Женевской конвенции", – заявил каждый из них.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин связал задержание украинских моряков возле Керчи с угрозой подрыва Керченского моста. Кроме того, глава Кремля добавил, что РФ будет делать в Крыму все для своей защиты, хотя "лишнего" делать не планирует.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, суд, моряки, Керченская протока
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