Как проходит суд над пленными украинскими моряками - первые подробности

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Задержанные россиянами в районе Керченского пролива украинские моряки отказываются давать показания в суде страны-агрессора, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

Как известно, 15 января в суде рассматривают ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля.

"Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз", — сказано в сообщении.

В ходе заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, которые касаются установления их личностей.