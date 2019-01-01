Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года

Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года

  |  Экономика   |   Читати українською
Фото: torange.biz

В макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов указано, что в 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10,1 тысячи гривен, передает ONLINE.UA.

"Среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 10 129 грн в 2019 году, 11 451 грн — в 2020 году, 12 835 грн — в 2021 году", — говорится в сообщении.

Номинальная средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 6% — в 2020 году, на 6,2% — в 2021 году.

Как известно, в 2018 году размер средней зарплаты составлял 8 713 гривен.

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем расходы на оплату коммунальных услуг.В течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%.

Отметим, недавно состоялась презентация проекта бюджета, во время которой премьер Владимир Гройсман озвучил основные показатели главного финансового документа страны на 2019 год.

Напомним, ранее украинский глава Петр Порошенко подписал указ о повышении зарплаты украинским военным и полицейским. Согласно этому документу, заработные платы будут повышены не менее чем на 30%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко сообщил, когда в Украине повысят минимальную зарплату почти до 4,2 тысяч гривен.

Источник: ONLINE.UA Теги: Минфин, прогноз, Украина, зарплата
Новости других СМИ
"Они нас боятся": в России выступили со скандальным заявлением
"Они нас боятся": в России выступили ...
У Путина назвали условие, при котором война на Донбассе может длиться десятки лет
У Путина назвали условие, при котором война на ...
Песков признался, за какими новостями постоянно следит Путин
Песков признался, за какими новостями постоянно...
У Меркель жестко ответили на угрозы со стороны США
У Меркель жестко ответили на угрозы со стороны США
Курс валют на сегодня 15 января - доллар подешевел, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 15 января - доллар подеше...
Кремль готовит еще один "референдум" - СМИ сообщили тревожные новости
Кремль готовит еще один "референдум" ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги