Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года

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В макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов указано, что в 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10,1 тысячи гривен, передает ONLINE.UA.

"Среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 10 129 грн в 2019 году, 11 451 грн — в 2020 году, 12 835 грн — в 2021 году", — говорится в сообщении.

Номинальная средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 6% — в 2020 году, на 6,2% — в 2021 году.

Как известно, в 2018 году размер средней зарплаты составлял 8 713 гривен.

В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем расходы на оплату коммунальных услуг.В течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%.