Новое обострение отношений Украины и РФ: в Кремле уже нашли крайнего

Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что новое обострение отношений России и Украины связано с предстоящими выборами украинского президента, передает ONLINE.UA со ссылкой на "АиФ".

"Новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко. Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разнообразные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", — сказал Песков.

Также он цинично отметил, что "несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом, о чем президент неоднократно говорил".

Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос, может ли война на Донбассе превратиться в замороженный конфликт на долгие десятилетия. Песков сказал:

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет там, у власти, партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Наоборот, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс".