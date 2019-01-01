Новое обострение отношений Украины и РФ: в Кремле уже нашли крайнего

Новое обострение отношений Украины и РФ: в Кремле уже нашли крайнего

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Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что новое обострение отношений России и Украины связано с предстоящими выборами украинского президента, передает ONLINE.UA со ссылкой на "АиФ".

"Новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко. Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разнообразные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", — сказал Песков.

Также он цинично отметил, что "несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом, о чем президент неоднократно говорил".

Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос, может ли война на Донбассе превратиться в замороженный конфликт на долгие десятилетия. Песков сказал:

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет там, у власти, партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Наоборот, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс".

Как сообщал ONLINE.UА, в НАТО прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации. С данным заявлением выступила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, выборы, РФ, война, Кремль
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