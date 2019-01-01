В Крыму оккупанты применили комплексы "Панцирь-С": что случилось

В аннексированном Крыму пророссийские оккупанты применили противовоздушную оборону в учебных целях, передает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

"Более 100 целей условно уничтожили подразделения ЗРПК "Панцирь-С" Южного военного округа (РФ) в Крыму в рамках отражения массированного удара крылатыми ракетами и боевыми беспилотными летательными аппаратами условного противника", – сказано в сообщении.

В российском ведомстве утверждают, что в ходе занятий "зенитчики выполнили около 30 нормативов с поиска, обнаружения и условного уничтожения малоразмерных, низкоскоростных воздушных целей, а также отработали порядок выявления и уничтожение крылатых ракет условного противника".

"Основной задачей в ходе единого дня борьбы с крылатыми ракетами и БЛА было сокращения цикла управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения. К тренировке привлекались более 100 военнослужащих РФ и около 20 единиц военной техники подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" из состава 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа России, заступил на "боевое дежурство по защите воздушных рубежей юга России в декабре прошлого года", — говорят в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад в Минобороны РФ заявили, что на полигонах в оккупированном Крыму более 1000 военнослужащих соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота принимают участие в боевой подготовке. Кроме этого, за последний месяц российские военные развернули в оккупированном Крыму новый береговой ракетный комплекс "Бал", ракетный комплекс "Бастион" и С-400 "Триумф".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что командующий ООС Сергей Наев назвал новые цели Путина на Донбассе, которые заключаются в создании сухопутного коридора из Мариуполя в оккупированный Крым.