Масштабные протесты во Франции: Макрон решился на неожиданное решение

Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение официально начать национальные дебаты, целью которых является попытка ответить на требования движения "желтых жилетов", передает ONLINE.UA со ссылкой на AP.

15 января французский лидер посещает небольшой нормандский город Гран-Буртерульд, где должен встретиться с около 600 мэрами и чиновниками. Отдельные группы "желтых жилетов" призвали к протестам в городке во время визита президента.

"Местная власть временно запретила движение автотранспорта в регионе и ограничила доступ к городу – туда допускают только местных жителей и тех, кто там работает. Также до города свезли большое количество правоохранителей", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, недавно Макрон в "письме французам" предложил провести обсуждение, на которое вынес несколько вопросов.

Главные вопросы, которые хочет обсудить президент выглядят так: какие налоги нужно снизить? на что государство должно тратить деньги в приоритетном порядке? не слишком ли много во Франции бюрократических барьеров? следует ли чаще проводить референдумы и кто может их инициировать? Граждане могут выносить на рассмотрение свои вопросы. Ожидается, что дебаты продлятся до 15 марта.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Макрон сообщил, как правительство Франции ответит на погромы "желтых жилетов", участвовавших в акциях протеста.