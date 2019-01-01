Бургеры в Белом доме: Трамп шокировал общественность новой эпатажной выходкой

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп 15 января на торжественном приеме в Белом доме угостил фастфудом футболистов команды Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов, передает ONLINE.UA со ссылкой на издание BBC.

По его словам, из-за приостановки работы правительства в стране немало поваров Белого дома были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск. Президент США поздравил победителей футбольного соревнования и заказал для них 300 бургеров, пиццу и картошку фри.

"Мы заказали американский фастфуд из-за "шатдауна". За мой счет", – подчеркнул Трамп.

Трамп также отметил, что прибег к такому шагу, поскольку не хотел откладывать мероприятие из-за нехватки персонала в Белом доме.

Когда журналисты спросили, какой его любимый фастфуд, тот ответил: "если он американский, то он мне нравится".





Как сообщал ONLINE.UA, Дональд Трамп, кажется, ни дня не может прожить, не удивив мир новой курьезной выходкой. На этот раз глава Белого дома разочаровался переводом поздравительной речи аргентинского коллеги Маурисио Макри и выбросил приемник. Видео инцидента уже опубликовали в сети.