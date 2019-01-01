Украина должна достичь за пять лет уровня доходов жителей соседней Польши - Тимошенко

Фото: freepik.com

О том, что сейчас в Украине сформирована команда, которая имеет план возрождения и стремительного развития государства, заявила Юлия Тимошенко во время ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Обозреватель.

Она отметила, что уже три года более 100 экспертов работают над разработкой Нового экономического курса Украины. «Это тот интеллектуальный ресурс страны, который даст нам шанс, а мы, политики, выполним это по пунктам. Это путь становления, успеха и возрождения», – подчеркнула политик.

«За 27 лет у нас уже нет времени на эксперименты, чтобы снова и снова проигрывать свою страну. Мы – поколение, которое может построить свою Украину. У нас все для этого есть – люди, интеллект, ресурсы», – подчеркнула она.

Главная задача нового президента, отмечает лидер партии, – запустить экономику. И для этого нужно сделать несколько важных шагов. Так, Новый экономический курс будет предусматривать изменение финансовой политики страны. В частности, речь идет о полном контроле государства над Нацбанком, о введении реальных механизмов остановки инфляции, чтобы она перестала быть основой для финансовых пирамид НБУ, пояснила лидер «Батькивщины».

По словам политика, также будет изменена кредитная политика: украинские предприниматели смогут получить долгосрочный кредит в банке для развития своего дела, под страховку, а не под залог, и под 3-4% годовых, как в Европе, а не под 20%, как есть в Украине. Новой будет и налоговая система, над разработкой которой работали предприниматели, а не политики. «Они хотят, чтобы вместо налога на прибыль налог на выведенный капитал. Он детинизирует капиталы, которые выводятся из страны и принесет в бюджет крупную сумму денег», – рассказала она.

Предприниматели также предложили наиболее коррумпированный НДС заменить на низкий налог на реализацию, а для аграриев ввести единый налог на гектар земли. Как уверяет политик, налоговая нагрузка может быть снижена вдвое, и новая система позволит поднять экономику быстрыми темпами. Еще одна важная тема экономического курса – укрепление гривны. По данным авторитетного во всем мире издания The Economist, по «индексу Бигмака», доллар должен стоить 9,8 гривен. «У нас самая недооцененная валюта мира!» – возмутилась она данным, которые привел The Economist.

Отдельное внимание в Новом экономическом курсе уделяется и доходам людей. Это огромный ресурс экономики, уверяет председатель партии, ведь закрепляет интеллектуальных и профессиональных людей в стране, дает экономике развиваться внутри, потому что когда люди могут купить товар, предпринимателям есть что продать. «Достойная зарплата – это вопрос выживания страны», – отметила политик и добавила, что экономический подъем должен базироваться на росте покупательной способности граждан.

«Нельзя соглашаться с тем, чтобы зарплаты украинцев были в 16 раз ниже европейских, были такие же низкие пенсии, некачественное образование, медицина, экология, потому что нам нужно выигрывать конкуренцию за человека. Именно поэтому Украина должна достичь за пять лет уровня доходов жителей соседней Польши», — убеждена лидер "Батькивщины".