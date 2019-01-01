"Реальная угроза": стало известно о планах России на ядерный Крым

"Реальная угроза": стало известно о планах России на ядерный Крым

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Фото з відкритих джерел

Вице-адмирал, командующий ВМС Вооруженных сил Украины в 2014 – 2016 годах Сергей Гайдук сообщил, что Россия разворачивает в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота. Такие ракеты можно использовать как против морских, так и против ядерных сил, передает ONLINE.UA.

По его словам, Россия начала развертывать в силовой способ в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие.

"Создана триада сил: морская, авиационная и береговая компонента, которая способна применить ядерное оружие", – пояснил он.

Экс-командующий ВМС также добавил, что РФ в своей морской доктрине до 2020 года четко определила приоритеты действий и четко прописала место и роль Черноморского флота РФ в решении геополитических проблем в силовой способ и продвижение национальных интересов РФ.

Напомним, ранее стало известно, что спецслужбы России готовят диверсию против граждан Украины в Крыму.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Крым, ядерное оружие, РФ
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