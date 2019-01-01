Меган Маркл раскрыла главный секрет своей беременности

14 января принц Гарри и Меган Маркл посетили город Беркенгед и почтили память английского писателя и солдата Вилфреда Оуэна. В ходе визита Меган обмолвилась о вероятной дате родов, передает ONLINE.UA.
Отметим, что во время первого официального выхода в 2019 году Меган Маркл засветила заметно подросший животик в фиолетовом платье. Из-за его размера фанаты герцогини предполагали, что она будет рожать в марте, если не в феврале. Однако
"Сейчас я на шестом месяце беременности. Мы ждем первенца в конце апреля. Пока что мы не знаем, кто родится, мальчик или девочка. Мы хотим, чтобы это был сюрприз", — говорит Меган.
Учитывая размеры животика Меган Маркл, ее комментарий относительно срока беременности может стать подтверждением того, что у них с принцем Гарри родится двойня.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают с Кенсингтонского дворца в свой дом, расположенный на территории Виндзорского замка, так как не хотят оставаться соседями с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Разлад в королевской семье возник из-за расхождения во взглядах принца Гарри и Меган Маркл с герцогами Кембриджскими.