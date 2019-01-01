Меган Маркл раскрыла главный секрет своей беременности

Меган Маркл раскрыла главный секрет своей беременности

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Принц Гаррі та Меган Макрл (фото — instagram.com/kensingtonroyal)

14 января принц Гарри и Меган Маркл посетили город Беркенгед и почтили память английского писателя и солдата Вилфреда Оуэна. В ходе визита Меган обмолвилась о вероятной дате родов, передает ONLINE.UA.

Отметим, что во время первого официального выхода в 2019 году Меган Маркл засветила заметно подросший животик в фиолетовом платье. Из-за его размера фанаты герцогини предполагали, что она будет рожать в марте, если не в феврале. Однако 37-летняя жена принца Гарри опровергла их догадки и призналась, что пара ожидает первенца позже, чем они думают.

"Сейчас я на шестом месяце беременности. Мы ждем первенца в конце апреля. Пока что мы не знаем, кто родится, мальчик или девочка. Мы хотим, чтобы это был сюрприз", — говорит Меган.

Учитывая размеры животика Меган Маркл, ее комментарий относительно срока беременности может стать подтверждением того, что у них с принцем Гарри родится двойня.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают с Кенсингтонского дворца в свой дом, расположенный на территории Виндзорского замка, так как не хотят оставаться соседями с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Разлад в королевской семье возник из-за расхождения во взглядах принца Гарри и Меган Маркл с герцогами Кембриджскими.

Источник: ONLINE.UA Теги: беременность, дети, принц Гарри, Меган Маркл
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