Меган Маркл раскрыла главный секрет своей беременности

14 января принц Гарри и Меган Маркл посетили город Беркенгед и почтили память английского писателя и солдата Вилфреда Оуэна. В ходе визита Меган обмолвилась о вероятной дате родов, передает ONLINE.UA.

Отметим, что во время первого официального выхода в 2019 году Меган Маркл засветила заметно подросший животик в фиолетовом платье. Из-за его размера фанаты герцогини предполагали, что она будет рожать в марте, если не в феврале. Однако 37-летняя жена принца Гарри опровергла их догадки и призналась, что пара ожидает первенца позже, чем они думают.

"Сейчас я на шестом месяце беременности. Мы ждем первенца в конце апреля. Пока что мы не знаем, кто родится, мальчик или девочка. Мы хотим, чтобы это был сюрприз", — говорит Меган.

Учитывая размеры животика Меган Маркл, ее комментарий относительно срока беременности может стать подтверждением того, что у них с принцем Гарри родится двойня.