Ученые назвали самый сильный вид боли

Ученые назвали самый сильный вид боли

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Фото — flickr.com

Сотрудниками Института анестезиологии и исследование боли при Стэнфордском университете (США) составили рейтинг самых сильных видов боли.В него попали хронические боли, с которыми человек не способен справиться самостоятельно, без приема препаратов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Медикфорум".

На первом месте – боль от воспаления тройничного нерва. Ученые отмечают, что женщины в своих отзывах о боли, которая вызывается воспалением тройничного нерва, характеризуют ее даже сильнее от болевых ощущений при родах.

"Воспаление тройничного нерва проявляется интенсивными, жгучими болями в лице, которые сравнивают с ударом электрическим током. Невралгия тройничного нерва встречается у 2-4 человек на 100 000. Заболевание чаще бывает у женщин, чем у мужчин, и обычно развивается у людей старше 50 лет", — сказано в сообщении.
На втором месте — боль от старых травм. Контролировать такую боль невозможно – она способна возникнуть в любое время. По словам медицинских специалистов, люди недооценивают последствия когда-то полученных травм, тогда как они способствуют поражением тканей и суставов, ускоряет развитие дистрофических изменений в них.
Далее в рейтинге — боль, связанная с онкологическими заболеваниями. Боль чувствует каждый второй пациент онкологов, до 80% пациентов, при этом сталкиваются с сильной болью.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые доказали пользу солнечного загара для головного мозга человека.
Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, біль, здоровье, медицина
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