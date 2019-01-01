Ученые назвали самый сильный вид боли

На первом месте – боль от воспаления тройничного нерва. Ученые отмечают, что женщины в своих отзывах о боли, которая вызывается воспалением тройничного нерва, характеризуют ее даже сильнее от болевых ощущений при родах.

"Воспаление тройничного нерва проявляется интенсивными, жгучими болями в лице, которые сравнивают с ударом электрическим током. Невралгия тройничного нерва встречается у 2-4 человек на 100 000. Заболевание чаще бывает у женщин, чем у мужчин, и обычно развивается у людей старше 50 лет", — сказано в сообщении.

На втором месте — боль от старых травм. Контролировать такую боль невозможно – она способна возникнуть в любое время. По словам медицинских специалистов, люди недооценивают последствия когда-то полученных травм, тогда как они способствуют поражением тканей и суставов, ускоряет развитие дистрофических изменений в них.

Далее в рейтинге — боль, связанная с онкологическими заболеваниями. Боль чувствует каждый второй пациент онкологов, до 80% пациентов, при этом сталкиваются с сильной болью.