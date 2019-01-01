"Это новое оружие Путина": в США сделали тревожный прогноз

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что газопровод "Северный
Стоит отметить, что ранее Гренелл разослал письма по электронной почте немецким компаниям, которые участвуют в проекте. Таким образом американский дипломат напомнил им о риске санкций со стороны США.
По словам дипломата, содержание этих писем ничем не отличается от заявлений, которые в США делали публично.
"Компании, работающие в сфере российского энерго-экспортного сектора, рискуют возможными санкциями. Правительство США и Конгресс имеют четкие предостережения относительно энергетической безопасности и геополитического влияния "Северного
потока-2", и я буду продолжать политику США", — говорит он.
Гренелл подчеркнул, что "Северный
Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский газопровод "Северный