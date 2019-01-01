"Это новое оружие Путина": в США сделали тревожный прогноз

"Это новое оружие Путина": в США сделали тревожный прогноз

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что газопровод "Северный поток-2" разработали лишь с целью создания альтернативного маршрута транспортировки российского газа в Европу, минуя Украину. При этом Россия может вновь разрешить использовать энергию как оружие против Европы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Rheinische Post.

Стоит отметить, что ранее Гренелл разослал письма по электронной почте немецким компаниям, которые участвуют в проекте. Таким образом американский дипломат напомнил им о риске санкций со стороны США.

По словам дипломата, содержание этих писем ничем не отличается от заявлений, которые в США делали публично.

"Компании, работающие в сфере российского энерго-экспортного сектора, рискуют возможными санкциями. Правительство США и Конгресс имеют четкие предостережения относительно энергетической безопасности и геополитического влияния "Северного потока-2", и я буду продолжать политику США", — говорит он.

Гренелл подчеркнул, что "Северный поток-2" не является экономическим проектом. Дипломат считает, что его разработали только для того, чтобы создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, минуя Украину.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский газопровод "Северный поток-2", который должен пролегать через Балтийское море, не направлен на интерес европейских потребителей, поэтому не должен быть воплощенным и запущенным. Кроме того, он полностью перекроит энергетическую карту Европы.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Північний потік -2, США, Украина
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