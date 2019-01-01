Неожиданно: в России хотят брать на госслужбу "бывших украинцев"

В России будут принимать на гражданскую и муниципальную службу граждан Украины, которые получили российский паспорт. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении 15 января, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что авторами инициативы выступили несколько депутатов Госдумы.

"Они предложили внести изменения в закон о гражданстве РФ. Новые правки признают "бывших украинцев" в России "лицами, которые не имеют гражданства Украины на основании добровольного волеизъявления". Для этого им нужно будет вступить в гражданство РФ и получить удостоверение личности.В Госдуме отмечают, что в основном законопроект коснется жителей оккупированного Крыма и Севастополя", — сказано в сообщении.

Как известно, российское законодательство не позволяет принимать на государственную гражданскую службу и службу в органы внутренних дел без документально засвидетельствованного факта выхода из украинского гражданства.

"В связи с этим предлагается решить проблему путем признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме без подтверждения с украинской стороны", — сказано в сообщении.

Как сообщает ONLINE.UA, ранее всемирно известный танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство Российской Федерации. Он опубликовал фотографию нового паспорта в своем Instagram и в очередной раз заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина.