"Они - пешки": американские дипломаты раскрыли коварный план Кремля

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

США требуют от Российской Федерации немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков, которых незаконно удерживают в России уже более 50 дней. По мнению американских дипломатов, Кремль использует пленных как пешек в своей политической игре. Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Киеве, передает ONLINE.UA.

"Россия должна немедленно освободить укр. моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает укр. моряков", — сказано в сообщении посольства в Twitter. В посольстве подчеркнули, что моряки пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. "Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами", – добавляют в дипведомстве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин связал задержание украинских моряков возле Керчи с угрозой подрыва Керченского моста. Кроме того, глава Кремля добавил, что РФ будет делать в Крыму все для своей защиты, хотя "лишнего" делать не планирует.

Как сообщал ONLINE.UA, задержаны россиянами в районе Керченского пролива украинские моряки отказываются давать показания в суде страны-агрессора.