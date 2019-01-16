Курс валют на сегодня 16 января - доллар подорожал, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 16 января - доллар подорожал, евро стал дороже

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На среду, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 16 января цена доллара США составит 28 гривен 17 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 14 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 18 копеек, что в свою очередь на 4 копейки больше чем в вторник, 15 января.

В вторник, 15 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.12/28.06 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.16/32.09 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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