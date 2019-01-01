Боевики на Донбассе понесли масштабные потери

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Ситуация на Донбассе остается напряженной: за прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг совершил обстрел в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 120 мм., гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка", — подчеркнули в штабе.

Указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе Славного и Гнутово.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", — заявили в пресс-центре.

По данным разведки, 15 января 4 боевиков погибли и 3 получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что из России на передовые позиции боевиков на Донбассе поступают запасы медикаментов психотропного типа, чтобы увеличить выносливость оккупантов и уменьшить чувство страха. Их выдают за витамины для профилактики против ОРВИ.