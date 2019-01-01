Эксперт: Крым может повторить судьбу Прибалтики

Эксперт: Крым может повторить судьбу Прибалтики

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Фото: pxhere.com

Политический эксперт и экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что Москва не вернет Крым даже через 15 лет, а Киев не пойдет на компромисс ради Донбасса. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдаст Москве Крым за мир на востоке. И я тоже не вижу это в 2019 году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым", – сказал бывший посол, который сейчас возглавляет Евразийский центр при американской неправительственной организации Atlantic Council.

По его мнению, именно поэтому они могут решить оставить это пока в покое.

"И Запад не признает российского суверенитета, будет как Прибалтика с 1940 года в Советском Союзе", – считает Хербст.

Стоит отметить, что ранее Хербст заявлял, что Россия продвигает свою "ревизионистскую политику", подрывая правила мирового порядка, установленные после Второй мировой и холодной войн.
Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, РФ, Украина, США
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