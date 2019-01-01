"Северный поток-2" может сорваться: в США сообщили приятные новости

Газопровод "Северный поток-2 ", который прокладывают из РФ в Германию через Балтийское море в обход Украины, имеет много препятствий, поэтому он может не завершиться. С данным заявлением выступил политический эксперт, экс-посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст, сообщает ONLINE.UA.

Он пояснил, что есть несколько причин, почему проект будет нереализован. Во-первых, Дональда Трампа против.

"Мне кажется, что позиция администрации следующая: они хотят в первую очередь, чтобы Берлин решил отказаться от этого проекта. Если Берлин не готов пойти на это, они хотят, чтобы Евросоюз, Еврокомиссия предупредила осуществление этого проекта, приостановила. И если так не пойдет, я думаю, что, наверное, администрация, в конце концов, пойдет на санкции, чтобы остановить", — говорит эксперт.

Во-вторых, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, которую считают преемницей Меркель, выступала с заявлением, что этот проект не в немецких интересах, но, наверное, все-таки будет этот проект осуществлять.

"Это не высказывание лидера, который готов настаивать на том, что этот проект может быть завершен", — добавил Хербст.

По словам эксперта, третий момент заключается в том, что к этому проекту в Европе растет оппозиция.

"Фирмы-партнеры проекта нервничают. Мы знаем, что Дания не дала добро на использование ее территории. Адвокаты для проекта говорят, что проект — это только трубопровод под Балтийским морем. Но на самом деле этот проект не существует без трубопровода на российской земле", — говорит он.