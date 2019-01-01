Власти стран Балтии и Польши заступились за Украину

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Министры иностранных дел стран Балтии и Польши во время визита в Украину осудили решение властей РФ о продлении ареста украинских моряков, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

Указано, что министры выразили обеспокоенность ситуацией в Украине и подтвердили свою неизменную поддержку.

"Россия продолжает свою агрессивную деятельность в Азовском море по закреплению нелегальной аннексии Крыма, нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер.

Кроме того, дипломаты подвергли резкой критике власти России в связи с судебным решением о продлении ареста украинских моряков до апреля.

"Корабли и их экипажи необходимо немедленно освободить, и обеспечить для судов Украины и других государств свободный проход через Керченский пролив согласно международного права", — подчеркнул Миксер.

Как сообщалось, из-за погодных условий министры не смогли добраться до Мариуполя, как изначально планировалось. С помощью видеосвязи с Днепра они обсудили с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко текущие проблемы региона. Мэр, в частности, рассказал о возможности передвижения судов в украинские порты Приазовья.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин связал задержание украинских моряков возле Керчи с угрозой подрыва Керченского моста. Кроме того, глава Кремля добавил, что РФ будет делать в Крыму все для своей защиты, хотя "лишнего" делать не планирует.