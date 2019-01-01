Россия похвасталась "пьяным" нововведением в почтовых отделениях

Россия похвасталась "пьяным" нововведением в почтовых отделениях

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Фото з відкритих джерел

В 3200 отделениях "Почты России" организовали продажу пива и других слабоалкогольных напитков. Также в почтовых отделениях можно приобрести мясные консервы и другие продукты. Об этом сообщил пресс-секретарь "Почты России" Даниил Скидан, передает ONLINE.UA.

"Основной акцент сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции", – сказал Скидан.

Он добавил, что по данным Роспотребнадзора, ежегодно погибают более 1200 человек через некачественный алкоголь в Российской Федерации.

 

Россия похвасталась "пьяным" нововведением в почтовых отделениях (1)

Напомним, в России после запрета на "Боярышник", которым отравились десятки людей, в магазины перестали завозить продукцию с содержанием алкоголя свыше 25 градусов. Из продажи исчезли много лосьонов, тоников, средств для укладки волос, дезодорантов, косметические жидкости в аэрозолях, лаки для волос. Зато под запрет не попадает одеколон "Тройной". Из продажи, в частности, изъяли лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%.
В результате многие торговые точки приняли решение совсем закрыться, что ударило по экономике России.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент России Владимир Путин, говоря о массовом отравлении "Боярышником", начал заикаться.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, почта, нововведення, акоголь
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