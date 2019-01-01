Приднестровье открывает представительство в РФ во главе с главарем "ДНР"

Олександр Караман (фото з відкритих джерел)

В России планируют открыть представительство непризнанного Приднестровья, которое возглавит бывший "вице-премьер" и "глава МИД" так называемой "ДНР" Александр Караман, который включен в санкционные списки ЕС. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на сообщение приднестровского МИД, передает ONLINE.UA.

По словам главы приднестровского МИД Виталия Игнатьева, новое представительство позволит "активизировать стратегическое партнерство с Россией".

Указано, что о работе нового представительства сообщил и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Каждый гражданин ПМР сможет подать в данное представительство заявление, и ему будет оказана помощь, в зависимости от ситуации", — рассказал он, добавив, что будет проводить там встречи и консультации с соотечественниками.

Красносельский утверждает, что представительство возглавит Александр Караман, который с 1991 по 2001 годы занимал пост вице-президента Приднестровья. Позже Караман возглавлял партию "Родина", которая в период пребывания при власти Евгения Шевчука находилась в оппозиции.

"В 2014 году Караман покинул Приднестровье, а летом того же года появился в непризнанной "Донецкой народной республике", где занял пост вице-премьера по социальным вопросам, а позже — главы МИД. С ноября 2014 года по декабрь 2015 года Караман руководил Аппаратом Совета министров "ДНР", потом уехал в Россию. Александр Караман включен в санкционные списки Евросоюза и США в связи с событиями на Донбассе", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что оппозиция пытается возобновить конфликт в Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию. Он надеется, что выборы в парламент, которые запланированы на осень, расставят все по местам и нейтрализуют возможные риски.