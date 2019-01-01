Суд РФ оставил под арестом всех украинских моряков

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении российской границы, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 24 апреля", — сказал собеседник агентства.
В среду суд избирал меру пресечения для военнопленных: Лесного В. В., Беспальченко В. А., Варімеза В. К., Костышина В. А.
Отметим, США требуют от Российской Федерации немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков, которых незаконно удерживают в России уже более 50 дней. По мнению американских дипломатов, Кремль использует пленных как пешек в своей политической игре. Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Киеве.
"Россия должна немедленно освободить укр. моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает укр. моряков", — сказано в сообщении посольства в Twitter.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин связал задержание украинских моряков возле Керчи с угрозой подрыва Керченского моста. Кроме того, глава Кремля добавил, что РФ будет делать в Крыму все для своей защиты, хотя "лишнего" делать не планирует.
Как сообщал ONLINE.UA, задержаны россиянами в районе Керченского пролива украинские моряки отказываются давать показания в суде страны-агрессора.