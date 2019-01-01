"Украина выйдет победителем в этой войне": в США выступили с неожиданным заявлением

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Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что президент России Владимир Путин из-за санкций и потери солдат все же выведет войска РФ с Донбасса. С данным заявлением он выступил в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Мой прогноз: из-за санкций, из-за потери российских солдат, которые неприемлемы для русского народа, Путин должен, в конце концов, вывести свои войска, свое оружие с Донбасса, вывести своих марионеток в Донецке и в Луганске. И снова будет взят под контроль целый восток страны – и война закончится, мир будет", – сказал он.

При этом Хербст считает, что аннексированный Крым Москва "хочет держать долго".

"Я думаю, что, в конце концов, Украина выйдет победителем в этом конфликте. Потому что эта война Кремля против украинского народа – это не война русского народа против украинского народа", – сказал также эксперт.

По его мнению, это война Кремля и Путина.

"И для Путина это огромная слабость. И поэтому он должен скрыть эту войну от своего народа. И мы знаем детали этого", – заявил бывший посол.

Как сообщал ONLINE.UА, в НАТО прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации. С данным заявлением выступила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.