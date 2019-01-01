"Это невозможно": у Путина рассказали о планах РФ на Беларусь

Сергій Лавров та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Создать совместную конституцию, суд и парламент с Беларусью пока невозможно, но в РФ на этом и не настаивает. С данным заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что договор о создании Союзного государства, в частности, включает "многое из тех вещей, которые в то время объединили страны".

"Там было предусмотрено и принятие конституционного акта, и создание союзного парламента, и суда Союзного государства. В то время это было добровольно согласовано между Москвой и Минском. С течением времени, конечно, стало понятно, что нет общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать невозможно, и мы на этом совсем не настаиваем", — добавил он.

Кроме того, российский дипломат напомнил, что в ходе последних контактов президентов Беларуси и России в декабре прошлого года были обсуждены те положения Союзного договора, которые касаются конкретных и практических вещей в сфере экономики и торговли, в частности, формирование единой денежной единицы, единой денежной и кредитной политики , налоговой политики.

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.