"Нас не услышали": власти РФ пожаловались на угрозы США

Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова работать над спасением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на многочисленные проблемы, и надеется, что Вашингтон ответственно подойдет к соглашениям о контроле над вооружениями, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

США угрожает выйти из договора 1987 года, утверждая, что новая российская ракета нарушает предусмотренный им запрет любой стороне устанавливать наземные ракеты короткой и средней дальности в Европе. Россия уверяет, что придерживается договора.

По словам министра, на консультациях в Женеве американцы не собирались обсуждать тему, а "приехали с ультиматумом", который предусматривал уничтожение российской ракеты 9М729 и ее пусковой установки. При этом уничтожение ракеты должно проходить под контролем американской стороны, утверждает Лавров, а российская сторона якобы предлагала американским партнерам "на экспертном уровне убедиться, что ракета 9М729 не нарушает условия договора".

"Наши предложения остались неуслышанными", — отметил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин адресовал Трампу новогоднее поздравление, в котором указал, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором стабильности и безопасности в мире.