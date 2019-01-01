Это нужно знать: названы главные внешние риски для Украины

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В Программе действий Национального банка на текущий год указано, что главными внешними рисками в 2019 году является усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам, и отток капитала из этих стран, передает ONLINE.UA.

Кроме того, отмечается, что все еще возможны попытки внешнего военного вмешательства в украинские дела со стороны Российской Федерации.

"В последнее время агрессия России приобретает новые формы. Ситуация в Азовском море будет оставаться напряженной", — говорится в документе.

Кроме того, активизация торговых войн крупнейших экономик мира может повлечь замедление роста мировой торговли с соответствующими проблемами для глобальной экономики.

"Отрицательным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону снижения. В таком случае, а также в случае ухудшения доступа к отдельным рынкам сбыта, валютные поступления от экспорта могут сокращаться. Это может сказаться на динамике обменного курса гривни и, соответственно, инфляции", — считают эксперты НБУ.

Риском является ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам, и отток капитала из этих стран.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.