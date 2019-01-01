"Не шантажируйте РФ": Путин обратился к Западу с циничной просьбой

Президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО пережитком "холодной войны". Он также отметил, что удивлен "достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского "парламента" о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию, передает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Политика".
"Мы считаем курс на расширение НАТО пережитком "холодной войны", ложной и деструктивной военно-политической стратегией... Сегодня альянс пытается укрепить свое присутствие на Балканах. Однако тем самым он лишь воспроизводит разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности. Все это, в конечном счете, ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и роста напряженности в Европе", – сказал он.
Кроме того, глава Кремля признался, что именно считает "ключом к сохранению мира".
"Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом – ключ к сохранению мира, укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности", – заявил Путин.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что газопровод "Северный