"Не шантажируйте РФ": Путин обратился к Западу с циничной просьбой

"Не шантажируйте РФ": Путин обратился к Западу с циничной просьбой

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал расширение НАТО пережитком "холодной войны". Он также отметил, что удивлен "достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского "парламента" о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию, передает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Политика".

"Мы считаем курс на расширение НАТО пережитком "холодной войны", ложной и деструктивной военно-политической стратегией... Сегодня альянс пытается укрепить свое присутствие на Балканах. Однако тем самым он лишь воспроизводит разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности. Все это, в конечном счете, ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и роста напряженности в Европе", – сказал он.

Кроме того, глава Кремля признался, что именно считает "ключом к сохранению мира".

"Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом – ключ к сохранению мира, укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности", – заявил Путин.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что газопровод "Северный поток-2" разработали лишь с целью создания альтернативного маршрута транспортировки российского газа в Европу, минуя Украину. При этом Россия может вновь разрешить использовать энергию как оружие против Европы.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Владимир Путин, РСМД, НАТО
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